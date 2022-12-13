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04:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Водитель маршрутного автобуса в Красноярске спас деньги и смартфон горожанки

Довольная жительница микрорайона Солнечный не осталась в стороне и поблагодарила спасителя своего капитала.

В Красноярске водитель 64-го маршрутного автобуса вернул утерянные смартфон и кошелек горожанину. Довольная жительница микрорайона Солнечный не осталась в стороне и поблагодарила спасителя своего капитала. Благодарность отправили в адрес департамента транспорта. Со слов пассажира, который находился рядом, женщина выронила телефон и деньги в салоне автобуса, а пропажу заметила дома.

Через несколько часов утерянные вещи вернули хозяйке. Когда женщина благодарила водителя, то отметила в департаменте, что шофер Пармен Алисов едет аккуратно, спокойно, достаточно порядочный, вежливый, улыбчивый и честный. В мэрии уточнили, что красноярские водители и кондукторы — самые заботливые и добрые.

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