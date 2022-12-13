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05:04 (мск), источник: Известия

В России назвали регионы с самой высокой зарплатой

Лидерами по средней зарплате в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества «Индекс социального благополучия регионов». Его подготовили на базе данных Росстата за три квартала 2022 года. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Источник: РИА "Новости"

По всем показателям в целом самым благополучным субъектом был признан ЯНАО. Также в первую десятку вошли НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

Во второй десятке исследования оказались Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Коми, Камчатский край, Амурская и Московская области, Татарстан и Ленинградская область (поделили между собой 18-е место), Тюменская и Томская области.

Третья группа рейтинга: Свердловская область, Забайкальский край, Белгородская и Челябинская области, Башкирия, Архангельская область, Хакасия, Пермский край, Астраханская область, Новгородская область и Приморский край (поделили 30-е место).

Замыкают исследование Хабаровский край, Самарская, Липецкая, Курская и Омская области.

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