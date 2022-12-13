11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двойной слой меха и сообразительность: названы 10 интересных фактов о медведях
Сегодня, 13 декабря, в России празднуется День медведя.
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Мы собрали для вас любопытные факты о жизни и особенностях хозяина леса.
Медведи были и остаются крайне смышлеными животными. Отсюда их чрезвычайная любознательность. По словам многих лесников и охотников, порой косолапые даже подбрасывают палки и камни в капканы, чтобы обезвредить их.
Каждый медведь обладает внушительным двойным слоем меха. Первый слой удерживает тепло, а второй предназначен для защиты от воды.
Исключительно на мясной диете живут только полярные медведи, в то время как остальные виды едят еще и ягоды, мед и вообще все, что съедобно.
Также все виды мишек, за исключением белого и панды, впадают в зимнюю спячку. В этот период зверь может потерять до 50% массы тела.
Полярные медведи обладают уникальной способностью проплывать десятки километров без малейшего признака усталости.
Любимые всеми панды без особого труда могут съесть до 20 килограммов пищи, не прерываясь на отдых.
Пульс среднестатистического медведя составляет около 40 ударов в минуту.
Треть всех медведей в мире обитает в Северной Америке, а на Аляске живет 98% всех гризли.
Медведь может прыгнуть в высоту аж на 2,5 метра.
Кожа полярного медведя, скрытая под белым мехом, на самом деле черная.
Кирилл Савушкин