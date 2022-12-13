Популярное за сутки
Россиянам вернут пяти- и десятирублевые банкноты
Ряд стран ЕС выразил демарш Франции после слов Макрона о России
Тропический ливень в декабре: дороги Москвы превратились в реки
Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда
Президент Чехии заявил, что имел ошибочное мнение о Путине
Главное
Спецоперация на Украине
11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Двойной слой меха и сообразительность: названы 10 интересных фактов о медведях

Сегодня, 13 декабря, в России празднуется День медведя.

Наверх

Мы собрали для вас любопытные факты о жизни и особенностях хозяина леса.

Becca/CC0
1/10

Медведи были и остаются крайне смышлеными животными. Отсюда их чрезвычайная любознательность. По словам многих лесников и охотников, порой косолапые даже подбрасывают палки и камни в капканы, чтобы обезвредить их.

mana5280/CC0
2/10

Каждый медведь обладает внушительным двойным слоем меха. Первый слой удерживает тепло, а второй предназначен для защиты от воды.

Zdeněk Macháček/CC0
3/10

Исключительно на мясной диете живут только полярные медведи, в то время как остальные виды едят еще и ягоды, мед и вообще все, что съедобно.

Gustavo Leighton/CC0
4/10

Также все виды мишек, за исключением белого и панды, впадают в зимнюю спячку. В этот период зверь может потерять до 50% массы тела.

Peter Neumann/CC0
5/10

Полярные медведи обладают уникальной способностью проплывать десятки километров без малейшего признака усталости.

Sid Balachandran/CC0
6/10

Любимые всеми панды без особого труда могут съесть до 20 килограммов пищи, не прерываясь на отдых.

Andy Holmes/CC0
7/10

Пульс среднестатистического медведя составляет около 40 ударов в минуту.

Paxson Woelber/CC0
8/10

Треть всех медведей в мире обитает в Северной Америке, а на Аляске живет 98% всех гризли.

Olen Gandy/CC0
9/10

Медведь может прыгнуть в высоту аж на 2,5 метра.

Hans-Jurgen Mager/CC0
10/10

Кожа полярного медведя, скрытая под белым мехом, на самом деле черная.

Кирилл Савушкин

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна