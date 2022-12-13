11:44 (мск), источник: Вокруг Света
Нападает на собак и тоскует: стареющий «Брэд Питт» беспокоит калифорнийских зоологов
Самый известный обитатель окрестностей Голливуда в опасности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Специалисты из Калифорнийского департамента дикой природы заявили, что любимца Голливуда горного льва Р-022 придется отловить. После оценки его состояния ветеринарами в нацпарке решат дальнейшую судьбу зверя. Лев все ближе стал подходить к домам людей и уже дважды нападал на маленьких собак — один чихуахуа погиб. Биологи утверждают, что это говорит о бедственном положении дикой кошки.
Горного льва P-022 впервые заметила камера в 2012 году, с тех пор он стал местной знаменитостью, его называют «Брэдом Питтом среди горных львов». Вдохновленные его необычной дикой жизнью посреди мегаполиса, художники и музыканты посвящали ему фрески, песни и даже музейную выставку.
У зверя вполне достаточно пищи, например, оленей. Конкурентов вокруг нет, как, впрочем, и надежды найти пару. Недавно хищную кошку начали замечать вблизи человеческих жилищ.
9 ноября его сочли виновным в убийстве чихуахуа, которого на поводке выгуливал хозяин. Человек не пострадал. Вскоре случилось второе нападение на еще одного чихуахуа по кличке Таз. Владелец собаки вступил в борьбу со львом, питомца удалось отбить, он был ранен и получает лечение.
«У него самая маленькая территория из всех известных пум — всего 8 миль2 для передвижения, а норма — около 150 миль2», — говорится в официальном заявлении Представителя дикой природы Калифорнии.
Кроме того, самцу одиннадцать лет: это, по меркам пум, глубокая старость. Биологи удивляются, как вообще этот зверь-интроверт умудряется выживать в соседстве с человеком на клочке земли, без контактов с сородичами.
Поэтому ученые и ратуют за создание таких территорий, которые бы соединяли между собой нацпарки. Возможно, тогда у P-022 наконец появилась бы пара и котята, а нападения на собак остались бы в прошлом.
Ранее P-022 становился лицом кампании по сбору средств для «моста дикой природы». Сооружение появилось над автострадой № 101 — одной из самых оживленных в Калифорнии. Это безопасный переход над проезжей частью для дюжины пум, змей, ящериц и даже насекомых.