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17:50 (мск), источник: РБК

Глава Роспотребнадзора завила, что делать прививку от гриппа уже поздно

Прививочная кампания против гриппа в России завершена, делать прививку теперь уже поздно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа]. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», — уточнила Попова.

На прошлой неделе, 8 декабря, Попова призвала сделать прививку от гриппа «тем, кто еще не вакцинировался», поскольку потом будет «уже несвоевременно».

13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в рамках прививочной кампании было вакцинировано более 74 млн человек (почти 52% населения страны).

Ведомство также рассказало, что за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах. Доля вирусов гриппа растет и на данный момент составляет 52,5%. Отмечается, что среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах.

Попова в начале декабря предупредила, что свиной грипп пришел в Россию «всерьез». «Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», — уточнила она. При этом она также заверила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов.

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