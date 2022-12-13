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20:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Петербург возвращаются эпидемиологические ограничения

В Санкт-Петербург с 14 декабря возвращаются противоэпидемиологические ограничения на фоне роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

Источник: AP 2022

За прошедшую неделю заболеваемость превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. При этом 55% случаев заболевания приходится на детей. Со среды больным гриппом и ОРВИ помощь будет оказываться преимущественно на дому. Кроме того, вводится запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские организации стационарного типа.

Масочный режим возвращается в учреждения соцобслуживания и медицинские организации. В последние запретят допуск посетителей за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами. В образовательных учреждениях будут приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ. Заболевших будут отстранять от занятий, а в транспорте усилят режим дезинфекции.


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