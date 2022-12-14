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10:37 (мск), источник: Известия

Режиссер Алексей Бородин получил 2 млн рублей на постановку пьесы Стоппарда

В Москве объявлен лауреат VI фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Награду получил Алексей Бородин за спектакль «Душа моя Павел», поставленный на сцене Российского академического Молодежного театра (РАМТ).

Источник: Известия

13 декабря в театре «Школа драматического искусства» состоялась торжественная церемония закрытия «Биеннале театрального искусства». В качестве приза победитель получил денежный грант в размере 2 млн рублей на следующую постановку и статуэтку Арлекина, работы художника Александра Боровского.

«Сейчас я репетирую пьесу Тома Стоппарда “Леопольдштадт” и эта сумма пригодится на реализацию постановки», — сказал, получая награду, Бородин.

Среди конкурсантов этого года были мэтры отечественной режиссуры: Сергей Бобровский, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Григорий Козлов, Александр Коршунов, Александр Кузин, Михаил Левитин, Борис Манджиев, Владимир Панков, Алексей Песегов, Анатолий Праудин, Олег Рыбкин, Дамир Салимзянов, Сергей Федотов, Валерий Фокин.

А в жюри — молодые режиссеры, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет: Артем Галушин, Айдар Заббаров, Андрей Калинин, Никита Кобелев, Владимир Кузнецов, Артем Устинов, Анатолий Шульев.

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