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11:08 (мск), источник: Life.ru

В Турции с января введут новый налог для туристов

С 1 января в Турции вводят новый налог для туристов. Теперь путешественники должны будут заплатить 2% от стоимости услуг проживания, передаёт телеканал NTV.

Источник: AP 2022

Под действие налога подпадают гостиницы, курортные посёлки, бутик-отели, мотели, пансионаты, деревни, высокогорные дома, кемпинги, а также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря. Исключение сделали только для ночлежек. При этом нововведение не затронет студентов в общежитиях, хостелах и лагерях, а также дипломатов.

«Дипломатический персонал иностранных государств в Турции также не должен будет платить налог на проживание», — уточнил телеканал.

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