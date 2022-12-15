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05:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Ачинске и Назарово ввели режим «чёрного неба»

НМУ будет действовать до 19:00 16 декабря.

В Ачинске и Назарово ввели режим «чёрного неба». Как сообщает Среднесибирское УГМС, с 19:00 14 декабря до 19:00 16 декабря на территории городов будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Инспекторы территориального подразделения экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края работают круглосуточно в усиленном режиме.

Специалисты патрулируют улицы на предмет выявления источников загрязнения атмосферного воздуха и совместно с прокуратурой проверяют предприятия. Предприятия, работающие в городах, где объявлен режим НМУ, в этот период обязаны снижать нагрузку на атмосферный воздух.

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