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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ, рассказал РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

Источник: © РИА Новости

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», — рассказал Алиханов в интервью РИА Новости.

По словам губернатора, на этом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.

Алиханов отметил также, что следует как можно скорее вернуть электронные визы для въезда в Россию. Этот механизм заморозили из-за пандемии коронавируса, но в 2019 году, когда он работал, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода, подчеркнул глава региона.

Он добавил, что многие европейцы обязательно приедут в Россию и оставят здесь деньги.

«И будут смотреть на то, как реально обстоят дела в России, не веря этой сумасшедшей пропаганде, откровенной бредятине, которую иногда пишут их газеты», — заключил губернатор.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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