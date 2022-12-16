Родион Щедрин станет первым обладателем Медали Чайковского

Вручение медали состоится на исторической сцене Мариинского театра.
После вручения на сцене Мариинского театра пройдет праздничный концерт. Дирижировать оркестром будет сам Валерий Гергиев.
С Мариинкой Щедрина связывает многолетнее плодотворное сотрудничество: именно на сцене этого театра были осуществлены постановки большинства опер и балетов композитора. К открытию сцены «Мариинский-2» он написал оперу «Левша». Там же позже состоялась премьера оперы «Рождественская сказка».
Родион Щедрин — один из тех музыкантов, что олицетворяют отечественную академическую музыку вот уже несколько десятков лет. Русская композиторская школа более шести декад представлена в мире его именем. Кроме того, его музыкальный театр — Театр Щедрина — уже вошел в историю как источник для новых театральных экспериментов и размышлений искусствоведов.