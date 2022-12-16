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09:46 (мск), источник: Звук

Родион Щедрин станет первым обладателем Медали Чайковского

16 декабря, в день своего 90-летия, композитор Родион Константинович Щедрин получит первую Медаль Чайковского — награду «Русского музыкального общества», вручаемую за особые заслуги в области отечественной классической музыки.

Источник: РИА "Новости"

Вручение медали состоится на исторической сцене Мариинского театра.

Мы планируем вручать Медаль Чайковского ежегодно, дата церемонии будет приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского — 7 мая.

Владислав Шестаков
Председатель правления «Русского музыкального общества»

После вручения на сцене Мариинского театра пройдет праздничный концерт. Дирижировать оркестром будет сам Валерий Гергиев.

С Мариинкой Щедрина связывает многолетнее плодотворное сотрудничество: именно на сцене этого театра были осуществлены постановки большинства опер и балетов композитора. К открытию сцены «Мариинский-2» он написал оперу «Левша». Там же позже состоялась премьера оперы «Рождественская сказка».

Родион Щедрин — один из тех музыкантов, что олицетворяют отечественную академическую музыку вот уже несколько десятков лет. Русская композиторская школа более шести декад представлена в мире его именем. Кроме того, его музыкальный театр — Театр Щедрина — уже вошел в историю как источник для новых театральных экспериментов и размышлений искусствоведов.

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