05:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Вадим Гаранин может вернуться в футбольный клуб «Енисей»
Нынешний наставник «львов» Артем Горлов в курсе происходящего.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ФК «Енисей» нацелился на РПЛ и планирует вернуть в тренерский штаб бывшего тренера Вадима Гаранина. Об этом в своем telegram-канале написал инсайдер Сергей Ильев. Также информация о возвращение Гаранина появилась на порталах местных и федеральных СМИ. По информации Ильева, «Енисей» уже сделал предложение Вадиму Гаранину, у которого по разным причинам отпали варианты с переходом в «Рубин» и «Краснодар».
Тренер находится в отпуске и думает о будущем, но вероятность его возвращения в Красноярск достаточно высока. Также инсайдер отметил, что нынешний наставник «львов» Артем Горлов в курсе происходящего.— В чем зерно? Во-первых, в Красноярске без ума от Гаранина, при котором «Енисей» выдал разрывную весну и впервые дошел до полуфинала Кубка России, а, во-вторых (хотя, наверное, во-первых), в клубе, видимо, считают, что штаб Гаранина сильнее, чем штаб Горлова. В Красноярске смотрят в будущее с прицелом на РПЛ и сохранение там прописки, — пишет футбольный инсайдер Сергей Ильев.