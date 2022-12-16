Балетный сезон Ла Скала откроет «Щелкунчик»

«Щелкунчик» не шел на миланской сцене более пятнадцати лет. Его показ приурочен к 30-летию со дня смерти Нуреева.
«Танцы снежинок, битвы между мышами и игрушечными солдатиками, необыкновенные па-де-де героев в декорациях Николая Георгиадиса увлекут публику в волшебную атмосферу Рождества. Идеальный контекст для возвращения этого шедевра хореографии и музыки», — сообщается на сайте театра в описании к двухактному представлению.
Оркестром дирижирует Валерий Овсянников. Балет будет идти в Ла Скала до 11 января.