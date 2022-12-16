Россиянам рассказали об опасностях утечек данных новой волны

«В последнее время фиксируется очень много фактов утечек персональных данных. В некоторых случаях злоумышленникам удавалось похитить сведения, которые раньше не встречались в списках утекших данных или встречались, но в значительно меньших объемах», — объяснила Юракова.
Если раньше базы данных зачастую ограничивались ФИО, датой рождения, адресами и номерами телефонов, то теперь в них встречаются пароли от учетных записей, информация о загранпаспортах, истории покупок и другие подробности. По словам Юраковой, новые типы конфиденциальной информации позволяют злоумышленникам создавать более убедительные легенды для проведения мошеннических атак.
«Если во время звонка абонент назовет ваше ФИО, укажет последние цифры документа, удостоверяющего личность или сообщит информацию о вашем бронировании тура, вы будете более расположены и решите, что ведете диалог с действительным представителем организации», — объяснила Юракова.
По словам Юраковой, слитые пароли можно использовать для получения доступа к учетной записи не только скомпрометированого сервиса, но и других, поскольку люди часто используют одинаковые комбинации для защиты на разных сайтах. В свою очередь история покупок говорит об уровне обеспеченности жертвы, что тоже является важным фактором для мошенников.
Только в декабре 2022 года в России произошли по меньшей мере четыре крупные утечки данных. Как ранее писала «Газета.Ru», 15 декабря в сети оказалась личная информация клиентов туристического сервиса Level.Travel, 9 декабря утечку признала компания «ВкусВилл», 5 декабря была нарушена конфиденциальность сотрудников сети магазинов DNS, 1 декабря компрометации подвергся один из сервисов компании «Билайн».