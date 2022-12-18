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18:26 (мск), источник: © РИА Новости

Со дна озера в Швейцарии украли 230 литров джина

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Швейцарии со дна Боденского озера на границе с Австрией и Германией украли стальной шар с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал iamexpat.

Источник: © РИА Новости

Производитель напитка погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания. Джин залили в металлический 800-килограммовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.

После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.

Глава компании-производителя Селло Фиш заявил, что ценным грузом завладели профессионалы, и пояснил, что для поднятия со дна груза весом более тонны понадобились лодки и спецоборудование.

Кроме того, в компании заявили о еще одной проблеме: внутри шара было почти 400 бутылок джина, большая часть из которых уже продана, и теперь покупатели не смогут получить напиток вовремя.

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