Цискаридзе рассказал о спектакле «Щелкунчик» в исполнении своих учеников

«Как-то так складывалось, что с 1934 года ни разу этот спектакль в исполнении детей не доезжал до Москвы. Когда я стал ректором, академия Вагановой регулярно летом показывала программу выпускников в Кремле. А тут мы подумали: а почему не довезти и “Щелкунчика”, — рассказал Николай Цискаридзе.
Цискаридзе не боится конкурировать со спектаклем Большого театра.
«У меня складывается впечатление, что этим “Щелкунчиком” все затравлены. В Большой театр не попасть. Билеты на новогодние спектакли продают за бешеные деньги. Люди пересылают друг другу мемы про очередь у театра и браслеты с номерами», — отметил он.
Как сказал ректор академии Вагановой, который более ста раз выходил в партии Щелкунчика на сцену Большого театра, раньше не позволялось, чтобы «Щелкунчик» шел каждый день. А сейчас артисты танцуют два десятка спектаклей подряд. Иногда по два в день. При этом Цискаридзе полагает, что в спектакле его учеников есть своя прелесть.
«Конечно, хочется волшебства. Когда в балете партии детей исполняют взрослые, это не так убедительно. А тут играют те, кто должен. От этого спектакль наивнее и милее», — подчеркнул он.