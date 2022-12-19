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10:56 (мск), источник: Известия

Цискаридзе рассказал о спектакле «Щелкунчик» в исполнении своих учеников

И. о. ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой привез из Санкт-Петербурга в Москву своих учеников, которые 20 и 21 декабря выйдут на сцену Кремлевского дворца в самом новогоднем балете Чайковского «Щелкунчик».

Источник: Известия

«Как-то так складывалось, что с 1934 года ни разу этот спектакль в исполнении детей не доезжал до Москвы. Когда я стал ректором, академия Вагановой регулярно летом показывала программу выпускников в Кремле. А тут мы подумали: а почему не довезти и “Щелкунчика”, — рассказал Николай Цискаридзе.

Цискаридзе не боится конкурировать со спектаклем Большого театра.

«У меня складывается впечатление, что этим “Щелкунчиком” все затравлены. В Большой театр не попасть. Билеты на новогодние спектакли продают за бешеные деньги. Люди пересылают друг другу мемы про очередь у театра и браслеты с номерами», — отметил он.

Как сказал ректор академии Вагановой, который более ста раз выходил в партии Щелкунчика на сцену Большого театра, раньше не позволялось, чтобы «Щелкунчик» шел каждый день. А сейчас артисты танцуют два десятка спектаклей подряд. Иногда по два в день. При этом Цискаридзе полагает, что в спектакле его учеников есть своя прелесть.

«Конечно, хочется волшебства. Когда в балете партии детей исполняют взрослые, это не так убедительно. А тут играют те, кто должен. От этого спектакль наивнее и милее», — подчеркнул он.

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