Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза
Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2023 год
Разведчики рассказали о применении комплекса «Ирония» в ходе СВО
Катар пригрозил ЕС газовыми проблемами из-за дела о коррупции
Главное
Спецоперация на Украине
15:17 (мск), источник: ТАСС

Авиарейс из Кирова в Казань планируют запустить в следующем году

КИРОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области и Татарстана рассчитывают в следующем году запустить авиарейс из Кирова в Казань. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев по итогам визита делегации региона в Татарстан.

«Достигнута договоренность о том, чтобы совместно со следующего года запустить авиарейс Казань — Киров», — сказал Жердев в ходе еженедельного совещания у главы региона Александра Соколова.

Как рассказал Соколов, по итогам визита и встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым стороны договорились создать межрегиональную рабочую группу по развитию социально-экономического сотрудничества, в том числе в строительной сфере, дорожной отрасли, развитии транспорта, топливно-энергетического комплекса.

«Татарстан открывает для наших дорожных предприятий рынок, им своих не хватает, а мы их пригласили для участия в строительстве моста через Чепцу и тоннеля под Нововятским переездом. Стройка в Татарстане производит впечатление, татарстанские компании заинтересованы работать и у нас, мы готовы рассматривать предложения. В Татарстане школу на 1 500 человек строят за шесть месяцев от котлована до парт в кабинетах, есть чему поучиться. То, что там делается в IT-отрасли, это XXII век», — сказал Соколов, уточнив, что направит в Татарстан на стажировку некоторых министров.

Также, по словам Соколова, регионы договорились совместно оказать поддержку семьям военнослужащих.

«Будем заботиться о семьях защитников нашей Родины вне зависимости от того, с какого военкомата они ушли. Просьба распространить на семьи защитников Родины все льготы, которые мы принимали, то же самое сделает Татарстан».

поручил Соколов

Кроме того, губернатор рассказал, что соседняя республика бесплатно предаст Кировской области систему контроля закупок, которую планируют внедрить в работу.

По данным правительства области, товарооборот между Кировской областью и Татарстаном достигает 6 миллиардов рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта