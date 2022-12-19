Авиарейс из Кирова в Казань планируют запустить в следующем году

«Достигнута договоренность о том, чтобы совместно со следующего года запустить авиарейс Казань — Киров», — сказал Жердев в ходе еженедельного совещания у главы региона Александра Соколова.
Как рассказал Соколов, по итогам визита и встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым стороны договорились создать межрегиональную рабочую группу по развитию социально-экономического сотрудничества, в том числе в строительной сфере, дорожной отрасли, развитии транспорта, топливно-энергетического комплекса.
«Татарстан открывает для наших дорожных предприятий рынок, им своих не хватает, а мы их пригласили для участия в строительстве моста через Чепцу и тоннеля под Нововятским переездом. Стройка в Татарстане производит впечатление, татарстанские компании заинтересованы работать и у нас, мы готовы рассматривать предложения. В Татарстане школу на 1 500 человек строят за шесть месяцев от котлована до парт в кабинетах, есть чему поучиться. То, что там делается в IT-отрасли, это XXII век», — сказал Соколов, уточнив, что направит в Татарстан на стажировку некоторых министров.
Также, по словам Соколова, регионы договорились совместно оказать поддержку семьям военнослужащих.
Кроме того, губернатор рассказал, что соседняя республика бесплатно предаст Кировской области систему контроля закупок, которую планируют внедрить в работу.
По данным правительства области, товарооборот между Кировской областью и Татарстаном достигает 6 миллиардов рублей.