Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Сунак потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия
Главу отдела по борьбе с преступностью арестовали за взятку
МИД назвал циничной позицию ООН по расстрелу российских военных
Главное
Спецоперация на Украине
05:04 (мск), источник: Известия

В России начнут массово озеленять крыши

При благоустройстве российских городов власти запланировали использовать экологичные технологии, в том числе для создания зеленых крыш (речь о засаживании их растениями), «умного» освещения улиц и экопарковок. Такой пункт есть в проекте плана мероприятий по реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Вопрос к 2024-му должен проработать Минстрой, указано в документе.

Источник: РИА "Новости"

«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике “умное” освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани», — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии, а следовательно, бюджетных средств, отметил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

По словам Марии Николаевой, зеленые кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом. Это дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ, пояснила она.

«Умное» освещение — это интерактивная модель освещения городского пространства с использованием энергосберегающих источников света с регулировкой мощности в зависимости от обстоятельств. По данным производителей, это позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50−55%", — рассказал Александр Стариков.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ