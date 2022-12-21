В России начнут массово озеленять крыши

«Инициативу нужно рассматривать вместе с комплексной программой формирования комфортной жилой и общественной среды для россиян. В современной урбанистике “умное” освещение, экопарковки или зеленые кровли — это важные составляющие городской ткани», — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.
Такие решения позволят сэкономить огромное количество электроэнергии, а следовательно, бюджетных средств, отметил партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.
По словам Марии Николаевой, зеленые кровли позволяют уменьшить теплопотери здания зимой до 35% и защитить от жары летом. Это дает возможность экономить на общедомовых ЖКУ, пояснила она.
«Умное» освещение — это интерактивная модель освещения городского пространства с использованием энергосберегающих источников света с регулировкой мощности в зависимости от обстоятельств. По данным производителей, это позволяет снизить затраты на энергопотребление до 50−55%", — рассказал Александр Стариков.