05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске до 30 декабря частично ограничено движение на ул. Мичурина
Это связано с установкой ограждений на путепроводе.
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В Красноярске начало действовать частичное ограничение движения автотранспорта по ул. Мичурина. В администрации города пояснили, что ограничение связано с проведением работ по установке ограждений на путепроводе через проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Для обеспечения безопасности при производстве работ по нечётной стороне ул. Мичурина перекрыта крайняя правая полоса движения на участке от дома № 5 «а» до дома № 7. Отметим, что ограничение продлится до 23:59 30 декабря этого года.