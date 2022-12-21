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13:14 (мск), источник: m24.ru

Институт имени Пушкина назвал словом года «наследие»

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — “наследие”», — говорится в сообщении.

В ходе выявления слова года специалисты анализировали публикации русскоязычных и зарубежных СМИ, а также посты в соцсетях. По словам представителей учреждения, слово «наследие» демонстрирует важность переосмысления исторического прошлого в неспокойное время.

Кроме того, 2022 год в РФ был объявлен годом культурного наследия народов России.

Ранее онлайн-словарь Dictionary.com назвал словом 2022 года «женщина». Слово определили главным исходя из количества поисковых запросов по нему.

Максимальное число запросов также имеют слово «инфляция», «тихое увольнение», «демократия» и другие.

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