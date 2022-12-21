16:03 (мск), источник: ТАСС
VK, Минпросвещения и общество «Знание» запустили образовательную платформу для школьников
Проект предназначен для учащихся 1−4 классов.
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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Холдинг VK, Минпросвещения и общество «Знание» запустили образовательную интерактивную платформу для учащихся начальных классов, в рамках которых они могут ознакомиться с главными историческими событиями в истории России. Об этом сообщили в пресс-службе VK.
«VK, Минпросвещения России и российское общество “Знание” познакомят школьников с важными историческими событиями и героями на образовательной платформе “Магия знаний: история России”. Проект также поддерживает Институт развития интернета», — сообщили в пресс-службе.
Проект предназначен для учащихся 1−4 классов. На платформе школьники смогут в игровом формате узнать больше об истории и культуре страны, пояснили в пресс-службе.
На сайте пока доступна первая часть игры, посвященная Древней Руси. В 2023 году школьникам станут доступны новые части образовательного проекта — «Цари и императоры», «Российская империя», «СССР и современная Россия».
«Цель проекта “Магия знаний: история России” — познакомить российских школьников с важнейшими историческими событиями и героями и развить интерес к культурному наследию страны с помощью познавательного и игрового формата. Младшеклассники смогут узнать больше о ярких исторических личностях и их роли в культуре и развитии России, заглянуть в древние города, полюбят историю через знакомство с яркими событиями и персонажами», — подчеркнули в пресс-службе.
Интерактивная платформа доступна в веб-версии на магиязнаний.рф, на игровой площадке VK Play и в магазине приложений RuStore.