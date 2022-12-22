В России разработали сельхозтехнику, снижающую энергозатраты аграриев в посевную

По данным ученых КрасГАУ, большинство машин для предпосевной обработки почвы не отвечают современным требованиям аграриев. Техника имеет значительные габариты, массу и высокое тяговое сопротивление. Это не соответствует требованиям ресурсосберегающих и почвосберегающих технологий и снижает валовое производство зерна.
«Ученые Красноярского аграрного университета при поддержке краевого Фонда науки разработали новую конструкцию прицепного комбинированного культиватора модульного типа. Такая техника позволит аграриями снизить энергозатраты, значительно улучшить обработку почвы, в том числе повысить эффективность в борьбе с сорняками», — сообщили в пресс-службе.
Разработка культиватора шла два года. На первом этапе ученые делали математические расчеты будущей техники, заказывали на российских заводах детали для пилотного образца. Затем проводили испытания на собственном полигоне. В итоге КрасГАУ получил патент на модель культиватора.
«Модель наших ученых лучше выравнивает верхний слой почвы, вычесывает сорняки. Качество обработки почвы под различные сельскохозяйственные культуры благодаря оптимальному сочетанию набора специальных рабочих деталей высокое, а энергозатраты ниже, чем при использовании старых моделей культиваторов. Кроме того, сама модель компактная и удобна в использовании», — пояснили в краевом Фонде науки.
Проект разрабатывался на грант краевого Фонда науки. Объем финансирования составил 2,4 млн рублей.
Сейчас ученые отрабатывают параметры и режимы работы культиватора для организации серийного производства.