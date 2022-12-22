В России выявили 7451 новый случай коронавируса за сутки

За указанный период официально подтверждено 54 летальных исхода, связанных с заболеванием. Также 1212 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровело 9243 пациента, отмечается на портале.
Недавно ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов. В сообщении говорится, что биологи сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора Lego. По словам специалистов, в ходе исследования они выяснили, что существующие виды способны обмениваться друг с другом участками генома.
До этого исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто рассказал, что коронавирусная инфекция может сохраняться в телах инфицированных даже после их смерти и распространяться далее.