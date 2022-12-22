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11:16 (мск), источник: Вечерняя Москва

В России выявили 7451 новый случай коронавируса за сутки

В российских регионах за минувшие сутки выявили 7451 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

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Источник: Агентство «Москва»

За указанный период официально подтверждено 54 летальных исхода, связанных с заболеванием. Также 1212 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровело 9243 пациента, отмечается на портале.

Недавно ученые Сеченовского университета выявили закономерность появления новых коронавирусов. В сообщении говорится, что биологи сравнили появление новых коронавирусов со сборкой конструктора Lego. По словам специалистов, в ходе исследования они выяснили, что существующие виды способны обмениваться друг с другом участками генома.

До этого исследователь из японского университета Тиба Хисако Сайто рассказал, что коронавирусная инфекция может сохраняться в телах инфицированных даже после их смерти и распространяться далее.

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