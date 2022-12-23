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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Биологи выяснили, что самки птиц глупеют ради птенцов

Орнитологи обнаружили, что птицы тимелии глупеют ради многодетности.

Источник: Derek Keats/CC BY 2.0

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что самки пегих дроздовых тимелий — похожих на воробьев птиц Южной Африки и Азии, становятся тем глупее, чем больше у них появляется детей. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

Ученые протестировали когнитивные способности 38 диких тимелий Turdoides bicolor. Исследователи оценивали, насколько хорошо птицы могут запоминать ассоциации, адаптироваться к изменениям в экспериментах и контролировать поведение ради вознаграждения.

Проанализировав данные о размножении за 10 лет, орнитологи обнаружили, что менее умные птицы производят больше птенцов в год.

При этом плодовитость тимелий росла с возрастом, то есть самки приносили больше птенцов, но одновременно глупели.

Самцы тимелий не продемонстрировали каких-либо изменений в когнитивных способностях с возрастом. Также ученые не нашли доказательств того, что жизнь в больших группах повышает интеллект, хотя ранее другие орнитологи высказывали такую идею.

Эти результаты показывают, что интеллект требуют большого количества энергии. У животных «спорят» две потребности: репродуктивный успех и интеллект. И так как птенцов становится все больше, выживание с возрастом перевешивает.

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