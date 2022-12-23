Ученые разгадали загадку подводного звука спустя 25 лет За десятилетия исследователи выдвинули с десяток версий о том, кто или что издало его.
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
Трехкратного олимпийского чемпиона из Китая поймали на допинге
Врачи в США потребовали снять с продажи «Терафлю»
Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР
Главное
Спецоперация на Украине
15:37 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые поняли, почему женщины делают больше работы по дому

Женщины выполняют больше работы по дому, потому что они чаще замечают, что именно нужно сделать, выяснили ученые из Кембриджского университета.

Источник: CC0/

Результаты работы опубликованы в журнале Philosophy and Phenomenological Research.

«Когда Джилл заходит на кухню, она видит посуду, которую нужно вымыть, пол, который нужно подмести, стол, который нужно вытереть, мусор, который нужно вынести, и спелые бананы, из которых нужно что-то приготовить, пока они не испортились. Джек просто видит, что в раковине есть посуда, что бананы уже коричневеют, и что мусорное ведро заполнено. Но эти картины его не “дергают” — они не ставят перед Джеком соответствующей задачи», — отметили ученые.

Команда предполагает, что женщины чаще видят в обстановке приглашения к действию из-за социальной обусловленности.

Ожидается, что девочки будут выполнять больше работы по дому, чем мальчики. Это приводит к тому, что женщины с детства тренируют насмотренность.

«Это называется эффектом аффорданса. Это характеристика объекта, который наводит на мысль о совершении какого-либо действия. Например, мы видим стул и сразу думаем о том, как на него сесть. Эти доступные действия привлекают наше внимание. Задачи могут раздражать воспринимающего до тех пор, пока они не будут выполнены, так как это часто отвлекает человека от других планов», — объяснили исследователи.

Команда отметила, что мужчин с детства следует поощрять заниматься домашними обязанностями. Тогда они и во взрослом возрасте будут больше вовлечены в работу по дому.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Госдуме назвали причины отказа Байдена посещать Киев
На Ямале отец не заметил, как потерял ребенка ночью в тундре
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наука