15:37 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые поняли, почему женщины делают больше работы по дому
Женщины выполняют больше работы по дому, потому что они чаще замечают, что именно нужно сделать, выяснили ученые из Кембриджского университета.
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Результаты работы опубликованы в журнале Philosophy and Phenomenological Research.
«Когда Джилл заходит на кухню, она видит посуду, которую нужно вымыть, пол, который нужно подмести, стол, который нужно вытереть, мусор, который нужно вынести, и спелые бананы, из которых нужно что-то приготовить, пока они не испортились. Джек просто видит, что в раковине есть посуда, что бананы уже коричневеют, и что мусорное ведро заполнено. Но эти картины его не “дергают” — они не ставят перед Джеком соответствующей задачи», — отметили ученые.
Команда предполагает, что женщины чаще видят в обстановке приглашения к действию из-за социальной обусловленности.
Ожидается, что девочки будут выполнять больше работы по дому, чем мальчики. Это приводит к тому, что женщины с детства тренируют насмотренность.
«Это называется эффектом аффорданса. Это характеристика объекта, который наводит на мысль о совершении какого-либо действия. Например, мы видим стул и сразу думаем о том, как на него сесть. Эти доступные действия привлекают наше внимание. Задачи могут раздражать воспринимающего до тех пор, пока они не будут выполнены, так как это часто отвлекает человека от других планов», — объяснили исследователи.
Команда отметила, что мужчин с детства следует поощрять заниматься домашними обязанностями. Тогда они и во взрослом возрасте будут больше вовлечены в работу по дому.