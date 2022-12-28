Жидкие вулканические часы стали открытием на Алиэкспресс
Как подойти к подбору подарка креативно? На секунду остановимся на мини-инструкции: определите черты характера человека, вспомните все, что знаете о его увлечениях и хобби, и изучите нашу подборку товаров с Алиэкспресс. Например, одним из самых популярных творческих сувениров среди покупателей стали жидкие часы. Мы уверены, для каждого найдется нужная вещь в нашем топе.
Креативный масляный таймер, выполненный в виде вулкана. Представлен в разной цветовой гамме, однако посылка будет выслана в произвольном порядке. Помещается на ладонь: размер 55*55*110 мм. Идеально подойдет для украшения вашего дома и офиса, а также в подарок детям и друзьям. Необычный сувенир может стать как оригинальным предметом интерьера, так и действительно полезным инструментом в быту.
Портативная форма для быстрой лепки пельменей высокого качества. С таким чудо-помощником вы превратите приготовление этого блюда в теплую семейную традицию. С девайсом из пищевого полипропилена все будут в восторге от ваших кулинарных способностей: по блюдам идеальной формы все и так будут знать, что это ваших рук дело! Диаметр — 24×11, вес — 300г. Удобен и прост в использовании, изготовлен из антикоррозийных, высококачественных и износостойких материалов.
Передний и задний двухприводный независимый двигатель, где мощность одного — 1000 Вт. Максимальная скорость 70 км/ч и максимальный градиент 35 градусов. Литий-ионный аккумулятор 23,4 Ач/52 в (входит в комплект) позволяет пройти максимальную дистанцию в 80 км. Встроенный гидравлический тормоз с ЧПУ. 10-дюймовые резиновые надувные колеса будут идеальны при любой погоде. Складная конструкция создана для быстрой и удобной переноски в багажнике автомобиля. Заказывайте с большой скидкой на сайте.
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Самокат большой, тяжелый, красивый. Для езды по дорогам отлично подойдет, для тратуаров, думаю, нет. С весом 85кг — максимальная скорость 50км/ч.
Портативный пылесос нельзя назвать устройством, без которого невозможно обойтись в автомобиле. Однако убрать салон с ним будет намного удобнее. Пригодится такой гаджет и дома. Есть модели, которые работают от прикуривателя, а есть полностью автономные. Достаточно только зарядить их.
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Заряда хватает только на 18-20 минут, зарядка 3 часа.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
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Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Обновленные стельки с подогревом просты в использовании. Они универсальны, вы можете отрезать их до нужного вам размера, сделаны из плотной полиуретановой пены, практически не прогибающейся при надевании обуви. Под пяткой пена чуть толще, а к носку они делаются тоньше. Нагревательные элементы надежно встроены в пену и не ощущаются. Конструкция нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла по стелькам.
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До Санкт-Петербурга дошло всего за 2 недели. Упаковано было просто, в черный пакет, без пупырышков. Но ничего не повредилось. Сделано аккуратно, ничего нигде не торчит и не отваливается. В комплекте: 2 стельки, кабель зарядки, bt-пульт управления и инструкции. Все работает. Рекомендую!
Утепленные брюки из хлопка высокой посадки отличного качества. Комфортная длина брюк отлично подойдет по размеру, а удачный фасон украсит многие типы фигур, не сильно заужены. Теплая ткань: вас не продует даже при сильном ветре. Отлично выдержат машинную стирку при 30°. Резинка по задней части брюк. Выбирайте из трех классических цветов на сайте.
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Шикарные брюки. Давно на них смотрела и решила заказать, теперь это моя любовь. Они правда классные. Очень мягкие, тёплые и смотрятся богато. Качество отличное. Пошив ровный. Материал плотный, немного эластичный. По бокам глубокие карманы. По спинке резинка. На попе карманы-обманы. Доставка две недели. Рекомендую
Персонажи серий LEGO Minifigures понравятся любому мальчику или девочке в возрасте от 5 лет, подогреют их воображение и помогут развивать творческое начало и уверенность путем игры в одиночку или с друзьями. Эти качественные сборные минифигурки и аксессуары, выпущенные ограниченным тиражом, станут отличным подарком по поводу или без. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России.
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Сын доволен! Из пакетиков выпали 5 разных и 3 одинаковых, 5 звезд за быструю доставку! Доставили за 2 дня, даже сын был удивлен! Рекомендую товар за такую цену!
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!
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Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Рождественское украшение для дома просто прелесть: за небольшие деньги делает большое дело. Как только вы развесите ее у окон или стен, сразу прочувствуете праздник. В комплекте есть пульт (без батарейки), можно включать с него или кнопкой на самой гирлянде. Несколько режимов работы. Фонарики крепятся на тонкой алюминиевой проволоке, на стене ее почти не видно. Самая новогодняя цена на сайте.
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Супер быстрая доставка. Гирлянда классная, но мало. Закажу еще. Светит ярко, пульт работает. Продавцу процветания, крепкого здоровья и всех благ.
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
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Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Вернёмся на кухню! И вспомним, наконец, про еду. Например, про сыпучие продукты. Вне зависимости от того, как вы питаетесь, какой рацион и количество, штука очень удобная. Для тех, кто больше любит потусить и возвращается поздно, — применима к кофе, например. Порционно набирать себе в чашку будет довольно удобно. Ну а для тех, кто на домашнем питании, подойдёт для каких-нибудь круп и всего того, из чего можно сделать ужин!
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Лучше попросить продавца упаковать максимально безопасно. Подобные штуки наша почта не щадит.
Этот комплект постельного белья выполнен в очень необычном и красивом дизайне. Идеально подойдет тем, кто хочет привнести в свою жизнь чуть больше красок и уюта. Ткань состоит из 95% хлопка и 5% полиэстера. Пододеяльник на молнии. Материал очень прочный и износостойкий, а также устойчивый к выцветанию. Данный комплект постельного белья может стать отличным подарком для близких. Производитель предупреждает о допустимом расхождении в размерах от производителя на 2-5 см. Ускоренная доставка из России.
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Ткань бархатистая и безумно приятная. Однозначно рекомендую данное белье. Швы после стирки не разошлись. Доставили быстро после оформления заказа. Благодарю.
Женское платье в стиле бохо является трендом этого сезона. Платье изготовлено из высококачественных материалов, подходит для повседневной и праздничной носки. Бохо-стиль уверенно продвигается вперед, завораживая своей женственностью и чувственностью. Нет ничего красивее, чем природная красота, окутанная в нежные кружева. Заказывайте по привлекательной цене на сайте.
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Хороший материал, в платье не будет жарко. Широкое, на рост 172см — ниже колен.
Электрическая кофемашина Sinbo SCM-2928 быстро приготовит вкуснейший турецкий кофе по классическому рецепту. Современный дизайн обеспечит значительный комфорт для жизни любителей кофе. Внутренняя структура камеры из нержавеющей стали обеспечивает удобство чистки и длительное использование. Двухступенчатая система безопасности предотвратит кофе от переливания. Приготовление кофе станет для вас приятным ритуалом и доставит максимум удовольствия.
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Для доставки потребовался месяц. Кофеварка пришла в исправном состоянии, кофе варит отменный, только он должен быть очень мелкого помола, можно при варке добавить ложечку сахара, получается настоящий турецкий.
Одна из самых красивых находок сезона! Обязательно обратите внимание на необычную гирлянду, с помощью которой можно украсить и окно, и елку, и пространство над обеденным столом. Она послужит украшением и ночником, сделав любое помещение просто сказочным. Кстати, на эту новинку действует экспресс-доставка.
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Доставка быстрая. Упаковано очень хорошо. Гирлянда соответствует описанию. Рекомендую!
Отличный практичный подарок себе или близким, который точно будет оценен по достоинству. Моющий робот-пылесос со смарт управлением отлично справится как с сухой, так и влажной уборкой и значительно облегчит жизнь своему владельцу. Среди его достоинств можно отметить 120 минут работы в автономном режиме, 5 режимов уборки, таймер и тонкий корпус. А еще несомненным плюсом является быстрая доставка из России.
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Шикарный пылесос. Покупаю уже 5-й для своих друзей! Всем рекомендую. Бесшумный, любимый чистюля. С продавцом общались - обычно привозили на 2-й день. Но в связи с распродажей привезли на 6-й) Процветания производителю! Спасибо за помощника!
Качественных бюджетных смарт-телевизоров появилось так много, что глаза разбегаются. Именно поэтому при выборе цифрового друга в гостиную или на кухню стоит ориентироваться на дополнительные "плюшки". Например, эту популярную модель от TCL с высоким рейтингом и почти 2,4 тыс. заказов продают с промокодом, который сэкономит покупателю до 8 тысяч рублей. А в качестве бонуса идет бесплатная подписка на "Кинопоиск" на три месяца.
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Всё отлично, телевизор топ! Приехал за 4 дня, рекомендую.
Телик отпад, я не жалею, что взял. Смотрю 4К-фильмы, передачи, просто супер. Спасибо продавцу.
Шикарная вещь, которая пригодится в каждом доме. Умная лазерная рулетка обладает компактными размерами, стильным и простым дизайном и всего одной кнопкой, что максимально упрощает ее использование. Точное измерение, дальность до 30 метров, OLED-дисплей, и возможность подключения к смартфону через приложение MI Home, где можно сохранить все замеры, а также сделать детальный план с фото и указанными размерами. Сейчас лазерную рулетку можно купить со скидкой и быстрой доставкой Плюс.
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Отличная рулетка. Маленькая, легкая, удобная. Инструкция на русском языке. Без проблем подключилась к приложению Mi Home через Bluetooth. Полный функционал рулетки раскрывается именно с приложением. Записывает все измерения. Плюс можно начертить план комнаты (любой формы) и измерить все стены. Экспорт в галерею полученного плана в виде обычной картинки. Менять настройки рулетки можно только через приложение. Рекомендую.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
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Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Количество заказов в комплекте с оценкой продавца – главные показатели качества на AliExpress. Особенно в части массовых гаджетов вроде жестких дисков. У этого варианта заказов больше 2,5 тысяч, а оценка близка к максимальной (4,8). А хранить файлы в «облаках» многим не нравится. Плюс, не всегда есть интернет и возможность что-то скачать. Если вы склоняетесь к хранению информации на твердых носителях, наша рекомендация — этот жесткий диск. Всяко лучше, чем флешки и прочие болванки.
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По емкости не сильно отличается от заявленного размера.
Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.
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Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
Вот это да! Умная гирлянда коннектится со смартфоном, после чего вы можете прямо из приложения регулировать ее яркость, цвет, режим работы и даже синхронизировать гирлянду со звучащим новогодним треком. А еще на этот товар действует экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Работает классно!
Быстрая доставка, несмотря на 11.11. Всё работает. Настраивается быстро.
Мытье окон — не самое безопасное занятие. Помимо этого, с мытьем можно застрять надолго, отмывая разводы на длинном балконе. Чтобы избавиться от мороки, нашли специального робота. Он будет кружить по вашим окнам, пока вы не перестанете замечать наличие стекла от чистоты. Управлять им можно с помощью специального пульта, если ему потребуется помощь в смене направления. Работает как на сухой поверхности, так и с моющим средством. Разводы оставляет, только если редко менять тряпки. Их в комплекте несколько, и пока одни будут в стирке, можно не останавливать уборку.
В отзывах пишут:
Помимо доставки из РФ, есть инструкция на русском языке
Декор для дома на AliExpress тоже имеется. Причем такой светильник мы в обычных магазинах не видели. Помимо двух ярких лам, здесь есть часы, таймер, три режима цветовой температуры (холодный, теплый, нейтральный). Но самое главное - светильник крепится к ответной части на магнитах: снял и пошел, освещая себе дорогу словно фонарем. Аккумулятор заряжается через порт USB за 2 часа, а хватает на 6-20 часов.
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.
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Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.
В отзывах пишут:
Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!!
Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.
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Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
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До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.