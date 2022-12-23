13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предложили распространять жизнь во Вселенной с помощью комет
Данный способ вызывает множество вопросов, но кажется экономически выгодным.
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Сотрудники Отдела космических исследований Исследовательского центра Эймса, Университета штата Аризона и программы научных и технологических исследований проблемы жизни во Вселенной Breakthrough Initiatives опубликовали в журнале Astrobiology работу о том, как, по их мнению, землянам стоит заселять экзопланеты. Теоретически это можно сделать, используя кометы.
На данный момент наша планета — единственное место во Вселенной, на котором достоверно существует жизнь. Есть множество теорий происхождения земной жизни, и одна из них, гипотеза панспермии, гласит, что ее «занесли» из космоса — с помощью космической пыли. Ученые предполагают, что «виной» всему стал сильный удар о Землю кусков чужеродной породы, содержащих микробы. Пережив долгое путешествие в вакууме, они достигли пригодного для жизни мира, смогли освоиться и эволюционировать.
Однако существует вероятность намеренного заселения планеты достаточно развитой цивилизацией. Долгие годы ученые спорили о том, могли ли инопланетяне помочь в появлении жизни на Земле. Исследователи из Америки же задались вопросом о том, могут ли земляне выступать в роли подобных «заселенцев». По мнению ученых, отправка к найденным экзопланетам космических кораблей выглядит экономически невыгодной. Но есть возможность использовать естественные «корабли», которые миллионы лет странствуют в космосе, — кометы.
Дождавшись прибытия в Солнечную систему подходящего небесного тела, можно прикрепить к ней микробиологический инокулят, содержащий множество разнообразных организмов, способных выживать в самых разных условиях на Земле. С помощью кометы «посылка» рано или поздно достигнет другой звездной системы, где сможет занести «семена жизни» на подходящую планету.
Но на данный момент этот метод не только не проверен, но и вызывает множество серьезных вопросов. Например, смогут ли организмы пережить путешествие, не навредят ли земные организмы существующей на планете жизни и сколько времени уйдет на развитие микробов на новом месте.
Недавно канадские астрономы обнаружили две водные планеты. Они вращаются вокруг красного карлика Kepler-138 в созвездии Лиры — в 218 световых годах от нас.
Олеся Маевская