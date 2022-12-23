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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал резкое похолодание в Москве и Подмосковье. Его слова передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Как объяснил синоптик, похолодание ожидается из-за прохождения холодного фронта в столичном регионе. Так, утром 25 декабря ожидается 7−9 градусов мороза в Москве и 6−11 градусов в Подмосковье. Днем в столице потеплеет до минус 6−8 градусов, а по области — до минус 4−9 градусов. Также ожидается северо-западный ветер от 2 до 7 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

Похолодание будет временным, и уже в середине следующей недели температура воздуха повысится. Уже 29 декабря потеплеет до нуля градусов. «При этом практически всю неделю время от времени будут идти небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега», — добавил Синенков.

Ранее об оттепели в середине недели сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С 22 по 24 декабря температура будет около нуля, а днем может доходить до плюс 3 градусов, что на 6−7 градусов выше нормы.

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