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01:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти украинского города не поддержали демонтаж памятника Пушкину

Депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятника Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает издание «Полтавщина».

Так, комиссия депутатов по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной рассмотрела вопросы по сносу памятников. За то, чтобы демонтировать памятники Ватутину и Зыгину, проголосовали всего 20 депутатов, а за снос памятника Пушкину — 15 депутатов. Ни по одному из монументов решения принято не было.

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