00:43 (мск), источник: ТАСС
Католический мир отмечает Рождество Христово
Во всех католических храмах России пройдут рождественские службы.
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Католики всего мира в воскресенье отмечают Рождество Христово — один из главных праздников христиан, установленный в честь появления на свет Иисуса Христа.
«После Пасхи Рождество Христово — это, конечно, самый важный праздник для христиан. В этом году он выпадает с субботы на воскресенье, и для нас это очень удобно, поскольку в другие годы из-за того, что 25 декабря часто бывает рабочим днем, людям сложнее участвовать в богослужениях», — сказал ТАСС вспомогательный епископ (епископ-помощник) Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.
По его словам, во всех католических храмах России пройдут рождественские службы. В кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, помимо праздничной ночной мессы, в воскресенье утром и в течение всего дня будут совершаться богослужения на разных языках: на русском, польском, испанском, английском и армянском. В торжествах в российской столице примет участие председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци.
«Празднование Рождества помогает нам почувствовать, что нашими земными трудностями, проблемами, обстоятельствами все-таки не все обусловлено. Такие празднования нам нужны в любое время, особенно в трудные времена. В такие дни всегда происходит обновление и укрепление верующего человека в вере, надежде, любви. Мы, конечно, молимся о мире, о мирном небе над головой, но прежде всего, наверное, о внутреннем мире, о мире в сердцах людей, потому что это тоже очень и очень важно», — сказал Дубинин.
Кроме того, добавил он, верующие молятся о том, чтобы «своими добрыми делами, своим милосердием, состраданием, своей человечностью, в лучшем смысле этого слова, они прославляли Бога на земле».
В Ватикане в воскресенье будет оглашено традиционное рождественское обращение Папы Римского Франциска «Граду и миру». Помимо Римско-Католической церкви, 25 декабря Рождество Христово празднуют также некоторые протестанты и некоторые православные поместные церкви, которые придерживаются григорианского и ново-юлианского календарей.