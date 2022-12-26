11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске «Биг-Бэн» начнет исполнять известные новогодние песни
Мелодию будут играть с 26 декабря по 13 января.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Красноярске с сегодняшнего дня, 26 декабря, главные городские часы традиционно будут играть известные праздничные мелодии. Музыка будет играть каждый день с 9:00 до 21:00 до 13 января. В пресс-службе администрации рассказали, что красноярцы смогут услышать мелодию песни «Пять минут», марш и «Танец феи Драже и любимую всеми детскую песню “В лесу родилась елочка”.
Представители мэрии отметили, что аранжировку популярных композиций выполнил преподаватель детской музыкальной школы № 4 им. Хворостовского Александр Поляков. Узнать, в какое время будет играть определенная композиция, можно на сайте городской администрации.