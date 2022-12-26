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11:09 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5 335 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 29 ноября

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 335, летальных исходов из-за ковида — на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Число новых выявленных случаев заражения стало минимальным с 29 ноября, когда зафиксировали 4 928 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 6 595 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 21 769 627 и 393 433 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 577 против 6 176 днем ранее, до 21 168 975.

За сутки в РФ госпитализировали 528 заболевших против 624 днем ранее (снижение на 15,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 41 регионе и увеличилось в 23 субъектах РФ, в 21 ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю снизилась на 7,3%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 11,8%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе. Заболеваемость выросла 23 регионах, следует из данных штаба.

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