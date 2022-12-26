12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 6 самых необычных и масштабных подарков в истории
Если вы до сих пор не подготовили новогодние подарки для всех своих близких, не переживайте, у вас еще есть время, а у нас — возможность вас вдохновить.
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К 26 декабря, Дню подарков, мы собрали топ самых необычных подарков в истории.
Статуя Свободы
Для многих станет открытием тот факт, что знаменитая статуя Свободы, которая является одним из символов Нью-Йорка, на самом деле француженка. Монумент — подарок Франции в честь 100-летия независимости США. На статую собирали деньги с помощью лотерей, благотворительных концертов и пожертвований, но даже несмотря на это, вручить «презент» удалось на 10 лет позже задуманного — в 1886 году.
Троянский конь
Коварный, но, согласитесь, внушительный подарок. Или, скорее, сюрприз. Если вы позабыли, мы напомним: его преподнесли греки своим врагам — жителям Трои. Они оставили огромную фигуру коня у ворот города и вернулись на корабли. Троянцы с радостью приняли подарок, не подозревая, что внутри прятались греческие воины.
Ювелирное яйцо
В 1909 году на Пасху Александр III заказал у фирмы Карла Фаберже подарок для жены-императрицы — ювелирное яйцо с сюрпризом. Внутри находилась золотая курочка, внутри курочки — золотая корона с бриллиантами, внутри короны — рубиновая подвеска. Императрица была в таком восторге, что Фаберже сделали штатным ювелиром императорского дома. С тех пор ежегодно вплоть до революции он изготавливал на Пасху новое ювелирное яйцо.
Панно «с секретом»
В 1945 году делегация советских пионеров презентовала послу США в СССР Уильяму Авереллу Гарриману деревянное панно с изображением Большой печати США. Много лет оно красовалось на стене его кабинета, пока не выяснилось, что внутри него было спрятано подслушивающее устройство, с помощью которого советские спецслужбы узнавали, что происходит в посольстве.
Тадж-Махал
Печально известный, но самый красивый и монументальный подарок-дворец был построен по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах их 14 ребенка. Мавзолей сориентирован по сторонам света таким образом, чтобы ежедневно Тадж-Махал как бы рождался вместе с восходом солнца и умирал на закате. Говорят, завоеватели-персы, разграбившие и почти сравнявшие с землей Дели (столицу Индии), так и не посмели приблизиться к Тадж-Махалу, поэтому он остался цел и невредим.
Манто
Король Людовик XVI презентовал своей супруге обычный по царским меркам «сувенир» — соболиное манто с полуторакилометровым шлейфом. Говорят, королева любила прогуливаться в нем утром по саду, не надевая обуви. Как ей это удавалось, остается только догадываться.
Олеся Маевская