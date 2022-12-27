10:25 (мск), источник: Вокруг Света
Обилие домашней нагрузки у женщин объяснили теорией доступности
Ученые предположили, что у женщин и мужчин принципиально разный взгляд на одинаковые ситуации.
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Специалисты по философии из Кембриджа и Вены предложили объяснение, почему женщины по-прежнему выполняют бо́льшую часть домашней работы, а мужчины, кажется, вовсе ее не замечают. Ученые применили теорию «восприятия доступности» к домашним делам.
Согласно «теории доступности», мы воспринимаем объекты и ситуации в связке с какими-то конкретными действиями, и между людьми существуют значительные различия в этом. Например, два человека смотрят на дерево, и один считает, что на него можно залезть, а второй — нет.
Один рассматривает деревянную лопатку как инструмент для жарки яичницы, а другой — для выбивания ритма. Теория подразумевает, что мы идем по простейшему пути, который заложен обществом, воспитанием, привычками, стереотипами
То, что женщины берут на себя больше домашней работы, часто объясняли выполнением традиционных гендерных ролей и экономическими факторами: мужчина может больше зарабатывать, женщины вынуждены брать более гибкий график, чтобы успевать ухаживать за детьми
Но резкое неравенство в домашних обязанностях сохранялось и во время пандемии, когда большинство пар оказались заперты дома. Оба работали удаленно, но женщины продолжали выполнять и значительную часть домашних дел, а мужчины игнорировали этот дисбаланс. Стало быть, только традициями и особенностями рынка труда объяснить ситуацию не получится.
В исследовании, опубликованном в журнале Philosophy and Phenomenological Research, авторы предлагают применить теорию доступности. Пример: женщина заходит на кухню и видит гору посуды, пустой холодильник, крошки на столе. И она воспринимает это как конкретную задачу: посуду помыть, холодильник заполнить, стол вытереть.
Мужчина может просто наблюдать за той же посудой, холодильником и столешницей с крошками, не испытывая никакого «умственного рывка» и не ощущая, что у него есть возможность что-то с этим сделать.
Нейробиологи ранее показали, что восприятие доступности формирует устойчивые нейронные связи — они могут варьироваться от легкого побуждения к действию до непреодолимого принуждения, на преодоление которого требуется много сил. Поэтому замечаемые задачи будут раздражать воспринимающего и отвлекать от других планов. Сопротивление вызовет ощутимое напряжение. Это ставит женщин в ситуацию выбора — либо неравный труд, либо неравенство когнитивной нагрузки.
«От девочек с детства больше ожидается выполнение бытовой работы, чем от мальчиков. Это учит их видеть домашнюю обстановку как счетчик, подлежащий выполнению».
— Но гипотеза «восприятия доступности» не освобождает мужчин от ответственности. Несмотря на дефицит восприятия доступности в доме, мужчина может легко заметить, что нужно делать, думая, а не только видя, — рассуждает Макклелланд.
Авторы делают вывод: гендерные различия возникают в результате таких коренных причин, как социальные сигналы, подаваемые маленьким детям. Во взрослом возрасте мы можем легко изменить свое восприятие мира путем постоянных сознательных усилий, культивируя другие привычки.
Мужчина может решить, например, что теперь у него есть задание — подметать или вытирать крошки каждый раз, когда он ждет, пока закипит чайник. Постепенно он начнет замечать эти крошки без усилий. Помогает и введение таких социальных норм, как совместный отпуск по уходу за ребенком — отцам придется адаптироваться, чтобы замечать потребности детей, как это видят и женщины.
В идеале гендерное восприятие должно применяться не только к выполнению задач, но и к планированию и запоминанию, чем тоже зачастую занимаются женщины. Предыдущие исследования показали, что львиная доля обязанностей в семье, которая ложится на жен — это когнитивная нагрузка, женщина держит в голове все планы и задачи близких.