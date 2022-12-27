Минцифры порекомендовало россиянам обновить приложение «Госуслуги»

«Старые версии мобильных приложений на ОС (операционной системе — ред.) Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале мессенджера.
В Минцифры также добавили, что пользователям нужно включить автоматическое обновление: в этом случае на смартфоне всегда будет «актуальная и рабочая версия» приложения.
«Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите “Госуслуги” и “Госуслуги Авто” и нажмите “Обновить”. Полный список магазинов приложений, где есть “Госуслуги”, можно найти на сайте “Госуслуг”, — подчеркнули в министерстве.
На данный момент приложения можно обновить напрямую в магазинах приложений RuStore, Google Play и AppGallery.