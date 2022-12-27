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14:46 (мск), источник: © РИА Новости

Минцифры порекомендовало россиянам обновить приложение «Госуслуги»

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на операционной системе Android не будут работать с 27 декабря, пользователям необходимо обновить их для сохранения безопасности передаваемых данных, сообщило Минцифры.

Источник: © РИА Новости

«Старые версии мобильных приложений на ОС (операционной системе — ред.) Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале мессенджера.

В Минцифры также добавили, что пользователям нужно включить автоматическое обновление: в этом случае на смартфоне всегда будет «актуальная и рабочая версия» приложения.

«Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите “Госуслуги” и “Госуслуги Авто” и нажмите “Обновить”. Полный список магазинов приложений, где есть “Госуслуги”, можно найти на сайте “Госуслуг”, — подчеркнули в министерстве.

На данный момент приложения можно обновить напрямую в магазинах приложений RuStore, Google Play и AppGallery.

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