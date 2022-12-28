Портрет читателя Новостей Mail.ru: что показали опросы

Чтобы найти ответ, последние несколько месяцев мы проводили опросы, из которых узнавали о ваших предпочтениях. Что вы едите? Каких животных любите? Куда и как путешествуете? Какой сок пьете (результат, кстати, удивил нас, но, кажется, не очень удивил авиакомпании)? Читаете ли вы книги? Какую музыку слушаете? И еще много-много вопросов, которые помогли нам понять: какой же он — читатель Новостей Mail.ru?
Если он едет в отпуск, то планирует его самостоятельно (78%), а любимым местом отдыха в России считает Краснодарский край (24%). Причем, всю зиму он будет зачеркивать дни в календаре в ожидании лета, так как лето — его любимое время года (63%).
Давайте теперь посмотрим, как читатель Новостей Mail.ru проводит досуг. Он предпочитает бумажные книги (59%) электронным и аудио при этом любит русскую классику — Пушкина (32%) и Есенина (23%). Он слушает музыку по радио гораздо чаще, чем на стриминговых платформах (43% против 23%), а также смотрит телевизор (60%). Общается онлайн в основном в мессенджерах (52%) со своего смартфона с операционной системой Android (65%).
Наш читатель умеет планировать свое время, и поэтому все делает вовремя (54%). Он ведет активный образ жизни и предпочитает пешие прогулки (38%) общественному транспорту (30%).
Но мы все прекрасно понимаем, что только Пушкиным и пешими прогулками сыт не будешь и что читателю Новостей Mail.ru нужно еще что-то есть и пить. И чаще всего он ест мясо (43%), а пьет томатный сок (33%, привет авиакомпаниям!), черный чай (55%) и минеральную или фильтрованную воду без газа (69%). Если же встает вопрос о чашечке кофе, то предпочитает не растворимый, а молотый (59%). При этом наш читатель почти всегда готовит еду и ест дома (95%).
А Новый год он встретит под искусственной елочкой (59%). И никакие опросы не нужны, чтобы понять его пожелания себе и близким, когда будут бить куранты: счастья, здоровья, мира и радости!
С Новым годом, наши дорогие читатели! Нам было очень непросто, но очень приятно работать для вас весь этот сложный год. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы — останемся.
Редакция Новостей Mail.ru