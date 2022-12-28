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03:51 (мск), источник: Известия

Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам

Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Источник: Известия

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. Сейчас основная задача — совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД. В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения», — уточнил Евгений Уфимцев.

По его словам, клиенты в 2022 году оформили на 2% меньше полисов обязательной автогражданки, чем в прошлом. Однако это скорее всего обусловлено снижением продаж новых авто, а также отъездом некоторых россиян.

— Ожидаете ли вы подорожания полисов каско и ОСАГО в следующем году?

— Для аварийных и молодых водителей рост будет. Сейчас мы видим, что около 12% полисов компании передают в перестраховочный пул, а значит, по ним всё равно не хватает тарифа. Однако если не будет нового скачка цен на запчасти, то стоимость ОСАГО для 85% автовладельцев не изменится.

— Будете ли вы снова поднимать вопрос увеличения выплат по здоровью и жизни?

— Эту инициативу не получилось реализовать в 2022 году, однако мы хотим к ней вернуться в 2023-м. Если выплаты получится увеличить до 2 млн, то цена ОСАГО может вырасти.

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