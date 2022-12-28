11:12 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 6 202 случая заражения коронавирусом
Умерли 59 заболевших, госпитализировано 1 113 человек.
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 202, летальных исходов из-за ковида — на 56. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 197 случаев заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 21 781 026 и 393 548 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 110 против 7 692 днем ранее, до 21 184 777.
За сутки в РФ госпитализировали 1 113 заболевших против 1 262 днем ранее (снижение на 11,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 41 регионе и увеличилось в 32, в 12 ситуация не изменилась.