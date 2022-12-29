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10:24 (мск), источник: RT на русском

В Госдуме предложили расширить условия возврата онлайн-покупок

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить срок возврата дистанционных покупок с семи до 14 дней. Копия письма на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

Источник: Reuters

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с положениями федерального законодательства и Гражданского кодекса России осуществивший покупку гражданин имеет право в течение 14 дней вернуть приобретённый товар.

Но для товаров, купленных через сеть интернет, действует исключение. После получения заказанного товара покупатель вправе отказаться от него и вернуть в течение семи дней.

При этом именно во втором случае, как правило, покупатель не имеет возможности заранее полноценно ознакомиться с характеристиками приобретённого товара, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения единого правила возврата приобретённых товаров в течение 14 дней независимо от того, приобретены они в точке розничной торговли либо дистанционно, на торговой площадке в сети интернет», — говорится в тексте обращения.

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