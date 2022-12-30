Умерла Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Начала заниматься дизайном в 1970 году. В 1971 вместе с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном открыла магазин одежды Let It Rock. В 1973—1974 он был переименован в Too Fast To Live Too Young To Die, в 1974—1976 годах — в Sex. Собственный бренд одежды Vivienne Westwood она создала в 1981 году.
В 1990-х Вествуд стала второй женщиной-модельером Великобритании после Мэри Куант, представившей свои коллекции в Париже. На сегодняшний день по всему миру открыто более 500 магазинов Vivienne Westwood. В 2018 году в прокат вышел документальный байопик о британском дизайнере.