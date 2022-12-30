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11:18 (мск), источник: Вечерняя Москва

В России выявили 5810 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5810 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

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Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 50 летальных исходов, которые связаны с инфекцией. Также 956 человек госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 10,2 процента меньше, чем сутки ранее.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие 24 часа полностью выздоровели 7695 пациентов, отмечается на портале.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон». Другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».

Накануне Италия обратилась к Евросоюзу с просьбой ввести тестирование на коронавирусную инфекцию для всех граждан, прибывающих из Китая.

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