10:39 (мск), источник: РБК Life
Индексация пенсий в 2023 году. Что нужно знать и как рассчитать
Точные цифры и формула от эксперта.
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Об индексации пенсий говорят много и часто, но не всем понятно, что это значит. Разбираемся, что такое индексация, зачем ее проводят и каков будет размер пенсий в 2023 году.
Индексация пенсии — это зафиксированное государством увеличение ее размера с учетом инфляции. После расчетов ежемесячные выплаты станут больше. Это систематическое повышение позволяет покрывать прожиточный уровень и исключать обнищание населения. Если пенсионер получает пенсию ниже минимума, ему должны доплачивать до суммы, установленной государством.
Прожиточный минимум для пенсионеров в России с 1 июня 2022 года — 11 970 руб. Но он также зависит от региона, где местные власти устанавливают свои дополнительные начисления. Например, в Москве прожиточный минимум пенсионера составляет 15 410 руб., в Санкт-Петербурге — 12 450 руб., а в Иркутской области — 12 689 руб.
Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат:
"Размер минимальной пенсии зависит от величины прожиточного минимума. Она устанавливается как на федеральном уровне (в законе о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период), так и на уровне регионов (правительством или администрацией субъекта Федерации).
Размер пенсий по регионам может различаться из-за того, что сами регионы определяют свой минимум для пенсионеров. Получаемая ими сумма не должна быть ниже прожиточного минимума в регионе. Как правило, чем обеспеченнее субъект страны, тем выше зарплаты и отчисления в Пенсионный фонд".
Индексация проводится систематически: планово и дополнительно (внепланово) — с учетом роста цен, чтобы обеспечить пенсионерам адекватный уровень жизни.
Андрей Мисаров: «Одна из главных целей — гарантирование приемлемого уровня соцобеспечения, то есть средний размер выплаты по старости не менее 2,5−3 прожиточных минимумов. В соответствии с указом президента от 07.05.2018 № 204, рост пенсий — одна из национальных целей развития России».
Поскольку существует ежегодная инфляция и минимальный прожиточный уровень из года в год растет, необходимо проводить индексацию. Она позволяет поддерживать приемлемый размер выплат и уровень жизни.
Законом предусмотрен определенный порядок индексации. С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут повышены на 4,8%. При этом фиксированная выплата (базовая часть страховой пенсии) будет составлять 7567,34 руб. вместо ранее установленных 7220,74 руб. Индексация происходит автоматически, человек получит выплату в новом размере уже в январе.
С учетом промежуточной индексации в прошлом июне — совокупный прирост пенсий составит 15,3% по сравнению с началом 2022 года. Ожидаемый уровень инфляции в 2023 году — 5−7%.
Чтобы рассчитать положенные выплаты, нужно учитывать стаж. Пенсионные баллы (ПБ) — это условные единицы, в которые пересчитывают каждый год трудовой деятельности. То есть их количество у каждого конкретного пенсионера зависит от взносов, уплаченных в Пенсионный фонд (ПФР) за все время официального трудоустройства.
На размер итоговой пенсии влияют:
Андрей Мисаров: «Пенсия по старости состоит из страховой части и накопительной, она рассчитывается по формуле: сумма баллов, то есть индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) х стоимость одного пенсионного балла + фиксированная выплата (ФВ). Определить размер ИПК возможно по выписке из лицевого счета. Она доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ или через “Госуслуги”».
Стоимость одного ИПК в 2023 году — 123,77 руб., фиксированная выплата — 7567,34 руб. Получается, что если у пенсионера их 112, то в 2023 году он будет получать 21 429,58 руб.
На сайте «Госуслуги» также есть пенсионный калькулятор, с помощью которого можно смоделировать будущую пенсию на основании уже имеющихся данных. Для повышения качества обслуживания с 1 января Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России объединяются, а на предоставление пенсий гражданам выделено почти 1,5 трлн руб.
Если вы уже получаете пенсию, вам еще проще посчитать увеличенные выплаты: попробуйте умножить исходную сумму на показатель индексации — 1,048. Получившуюся цифру можно ожидать в качестве первой выплаты в новом году. Так, если пенсия составляла 19 079 руб., то в новом году это будет 19 995 руб.