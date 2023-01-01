13:45 (мск), источник: ТАСС
В Калининграде 1 января воздух прогрелся до рекордного значения в истории наблюдений
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали 1 января два температурных рекорда в Калининграде: воздух прогрелся до плюс 14 градусов, что является наибольшим показателем января за всю историю метеонаблюдений в городе. Кроме того, побит температурный рекорд этого дня: предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2018 году, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе центра погоды «Фобос».