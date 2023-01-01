Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
20Толковый словарь СССР
Популярное за сутки
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
В России проиндексировали пенсии для неработающих пенсионеров
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Главное
Спецоперация на Украине
13:45 (мск), источник: ТАСС

В Калининграде 1 января воздух прогрелся до рекордного значения в истории наблюдений

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали 1 января два температурных рекорда в Калининграде: воздух прогрелся до плюс 14 градусов, что является наибольшим показателем января за всю историю метеонаблюдений в городе. Кроме того, побит температурный рекорд этого дня: предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2018 году, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе центра погоды «Фобос».

«[Зафиксирован] двойной рекорд. Сегодня под плюс 14 градусов в Калининграде. <…> Прежний максимум был плюс 9,4 градуса в 2018 году. Одновременно с сегодняшним рекордом для этого дня, для 1 января, еще и состоялся рекорд для всего января. В Калининграде так тепло никогда не было вообще», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что причина такой погоды — в атлантическом циклоне, который «гонит западными потоками согретый Гольфстримом воздух, аномально рекордный теплый воздух». «Такие показатели ночные под утро, это температура июня по климату. То есть калининградцы пережили новогоднюю ночь в июньском тепле», — добавил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
рекорд