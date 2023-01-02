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12:27 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 3 884 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 12 июля

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 3 884, летальных исходов из-за ковида — на 43. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 12 июля, летальных исходов — с 3 августа. Днем ранее в стране зарегистрировали 5 038 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии — 21 807 431 и 393 805 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 489 против 5 283 днем ранее, до 21 217 574.

За сутки в РФ госпитализировали 379 заболевших против 470 днем ранее (снижение на 19,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 41 регионе и увеличилось в 17, в 27 ситуация не изменилась.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю снизилась на 19,9%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей — на 21,2%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 регионах. Заболеваемость выросла в шести регионах, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 751 против 1 161 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось минимальным с 22 ноября, когда было выявлено 625 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 302 315 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни за сутки возросло на 12 против 15 днем ранее, до 47 504. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 067, до 3 108 079.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 86 против 148 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 128 368 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 113, до 1 110 055. Умерли двое заразившихся, всего с начала пандемии — 15 461.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 615 против 728 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 828 928 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 539, до 1 785 165, число умерших возросло на 14, до 36 607.

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