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17:17 (мск), источник: Газета.Ру

Галкин вслед за Меладзе произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае

Уехавший из России юморист Максим Галкин произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае, передает «Пятый канал».

Источник: РИА "Новости"

В сети появилось видео, в котором Галкин объясняет залу просьбу организаторов концерта. «Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава!» — сказал он.

После этого он закрыл возможность комментирования в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!», выступая на корпоративе в Дубае. По неподтвержденной информации, исполнитель после этого сказал присутствующим, что он «вне политики».

Позже Меладзе написал в своем Telegram-канале, что «не хочет никого ненавидеть» и мечтает о «согласии» между «близкими народами».

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