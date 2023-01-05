Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», — отметил собеседник агентства, не уточнив каких-либо деталей.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Михалков госпитализирован с ковидной пневмонией, врачи якобы оценивают его состояние как тяжелое.
Михалкову 77 лет. Он обладатель «Оскара», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Как режиссер снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне.
Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Утомленные солнцем».