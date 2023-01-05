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23:15 (мск), источник: Коммерсантъ

С 1 марта в России появится новый сигнал светофора

Белое изображение пешехода со стрелкой на светофоре, указывающей на то, что по направлению движения могут переходить дорогу пешеходы, появится в России с 1 марта. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Источник: РИА "Новости"

Эта стрелка не вводит новых правил — уступать пешеходам на перекрестке водитель обязан и так. Она предназначена для дополнительного информирования. «Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента», — напомнил Редин.

По его словам, сигнал показал высокую эффективность, снизил аварийность и с марта 2023 года будет применяться по всей стране.

Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами. Стрелка указывает на то, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора.

При использовании сигнальных огней различают светофоры с цветными сигналами — зеленым, желтым, красным, а также синим, лунно-белым (на железных дорогах); позиционные, которые сигнализируют расположением одноцветных огней; а также комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней.

Мария Федотова

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