С 1 марта в России появится новый сигнал светофора

Эта стрелка не вводит новых правил — уступать пешеходам на перекрестке водитель обязан и так. Она предназначена для дополнительного информирования. «Ранее этот сигнал уже работал в некоторых регионах в качестве эксперимента», — напомнил Редин.
Под основной светофор добавляется стрелка белого цвета с изображением пешехода, которая располагается под основными цветами. Стрелка указывает на то, что по направлению движения, обычно за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора.
При использовании сигнальных огней различают светофоры с цветными сигналами — зеленым, желтым, красным, а также синим, лунно-белым (на железных дорогах); позиционные, которые сигнализируют расположением одноцветных огней; а также комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней.