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12:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявили 3303 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 3303 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 823 855. Новые данные передает в субботу, 7 января, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Источник: Агентство «Москва»

6 января в стране зафиксировали 3439 зараженных. 5 января количество инфицированных составило 3724, 4 января — 3328.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 695. За этот же период 4463 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 241 865 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 49 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 394 035 летальных исходов.

5 января стало известно о госпитализации российского режиссера Никиты Михалкова. У него врачи заподозрили пневмонию из-за COVID-19. Первоначально режиссера поместили в ГКБ № 67. Позднее Михалкова перевели в реанимационное отделение больницы № 52 в Москве. 6 января режиссер получил отрицательные результаты тестов на COVID-19 и грипп. В настоящее время Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно, однако врачи все еще оценивают его состояние как тяжелое.

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