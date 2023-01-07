В России выявили 3303 новых заболевших COVID-19

6 января в стране зафиксировали 3439 зараженных. 5 января количество инфицированных составило 3724, 4 января — 3328.
За последние 24 часа число госпитализаций составило 695. За этот же период 4463 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 21 241 865 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 49 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 394 035 летальных исходов.
5 января стало известно о госпитализации российского режиссера Никиты Михалкова. У него врачи заподозрили пневмонию из-за COVID-19. Первоначально режиссера поместили в ГКБ № 67. Позднее Михалкова перевели в реанимационное отделение больницы № 52 в Москве. 6 января режиссер получил отрицательные результаты тестов на COVID-19 и грипп. В настоящее время Михалков находится в сознании и дышит самостоятельно, однако врачи все еще оценивают его состояние как тяжелое.