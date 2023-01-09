13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, как Пантеон оставался целым в течение почти 2000 лет
Все дело в особом «рецепте» бетона.
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Ученые из Массачусетского технологического института опубликовали в журнале Science Advance результаты анализа 2000-летних образцов римского бетона из раскопок в коммуне Приверно, Италия. Ранее считалось, что римляне смешивали с пуццоланой гашеную известь — известняк нагревали при высоких температурах для получения высокореактивного едкого порошка и «гасили» водой. Однако анализ показал, что они использовали другой метод.
Римский бетон получался за счет смешивания негашеной извести непосредственно с пуццоланой и водой при чрезвычайно высоких температурах. Технологи назвали этот процесс «горячим смешиванием». В результате такого смешивания получались обломки извести, кусочки которого довольно легко найти в римском бетоне.
У «горячего смешивания» есть определенные преимущества. К примеру, при нагревании бетона до высоких температур в реакцию вступают химические вещества, которые не активируются при применении гашеной извести.
Повышенная температура сильно ухудшает схватывание бетона, но из-за ускорения реакций позволяет строить здания гораздо быстрее.
Ученые проверили отобранные материалы методами электронной микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, порошковой рентгеновской дифракции и конфокальной рамановской визуализации. Дополнительно они исследовали свой пуццолановый бетон с использованием негашеной извести. Испытания показали, что треснувший бетон из негашеной извести полностью восстанавливался в течение двух недель, тогда как обычный бетон остался с трещинами.
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Олеся Маевская