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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, как Пантеон оставался целым в течение почти 2000 лет

Все дело в особом «рецепте» бетона.

Источник: Roberto Scalesse and Gianfranco Quaranta, Associazione AREA3, Italy

Ученые из Массачусетского технологического института опубликовали в журнале Science Advance результаты анализа 2000-летних образцов римского бетона из раскопок в коммуне Приверно, Италия. Ранее считалось, что римляне смешивали с пуццоланой гашеную известь — известняк нагревали при высоких температурах для получения высокореактивного едкого порошка и «гасили» водой. Однако анализ показал, что они использовали другой метод.

Римский бетон получался за счет смешивания негашеной извести непосредственно с пуццоланой и водой при чрезвычайно высоких температурах. Технологи назвали этот процесс «горячим смешиванием». В результате такого смешивания получались обломки извести, кусочки которого довольно легко найти в римском бетоне.

У «горячего смешивания» есть определенные преимущества. К примеру, при нагревании бетона до высоких температур в реакцию вступают химические вещества, которые не активируются при применении гашеной извести.

Повышенная температура сильно ухудшает схватывание бетона, но из-за ускорения реакций позволяет строить здания гораздо быстрее.

Ученые проверили отобранные материалы методами электронной микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, порошковой рентгеновской дифракции и конфокальной рамановской визуализации. Дополнительно они исследовали свой пуццолановый бетон с использованием негашеной извести. Испытания показали, что треснувший бетон из негашеной извести полностью восстанавливался в течение двух недель, тогда как обычный бетон остался с трещинами.

Недавно археологи нашли древнюю обсерваторию ацтеков в горах Сьерра-Невады. Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы.

Олеся Маевская

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