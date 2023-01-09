17:01 (мск), источник: © РИА Новости
На «Госуслугах» появился электронный полис ОМС
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) стал доступен на «Госуслугах», сообщило Минцифры.
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«Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на “Госуслугах”. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета», — говорится в заявлении.
Для получения электронного документа необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Если пользователь уже указал номер полиса в личном кабинете, его цифровая версия загрузится автоматически. При отсутствии документа можно подать заявление — в течение одного рабочего дня он будет готов.
Уточняется, что данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда доступны в личном кабинете. При необходимости пользователь может изменить регион страхования, а также приостановить или возобновить действие полиса. При этом поменять страховую можно один раз в год по любой причине, а в случае переезда — без ограничения.